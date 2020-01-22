Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил российскую актрису, народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Российская актриса театра и кино Валентина Талызина отмечает в среду 85-летие.

"Вы вписали немало ярких, талантливых строк в историю отечественного театра и кинематографа. Подарили ценителям искусства богатую галерею глубоких, самобытных актерских работ", - подчеркнул президент.

Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. Окончила ГИТИС, мастерскую Николая Петрова.

Талызина сыграла почти полсотни ролей в спектаклях по произведениям мировой классики и современных авторов. Самой "свежей" работой актрисы стала заглавная роль в спектакле "Васса", который был поставлен в 2018 году к 150-летию со дня рождения писателя Максима Горького. Кроме того, на счету Талызиной более ста кино- и телефильмов, среди которых такие популярные, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Зигзаг удачи", "Афоня", "Старики-разбойники", "Следствие ведут знатоки", "О бедном гусаре замолвите слово", "Старые клячи", а также сериалы "Петербургские тайны", "Линии судьбы", "Достоевский", "Екатерина" и многие другие.

Актриса также является автором нескольких литературных программ на телевидении. Она участвует в проектах на радио, выступает с поэтическими концертами.