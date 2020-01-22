Посредством спорта развивать туризм: Ашоцк - новый центр зимнего туризма

У общины Северный Ашоцк Армении есть перспективы стать одним из центров зимнего туризма и лыжного спорта, развивать туризм посредством спорта и посредством спорта развивать туризм. Одна из сегодняшних визитных карт Ашоцка - наличие снега в течение большей части года и семья Микаелян. Они уже десятки лет живут лыжным спортом. Двое сыновей этой семьи - Сергей и Микаэл - являются членами сборной Армении по лыжному спорту и представляли страну на Олимпийских играх. Алла и Артур Микаеляны - тренеры лыжного спорта. Они при своем доме имеют и небольшой гостевой дом для спортсменов из-за рубежа, а также туристов, интересующихся зимними видами спорта.

В беседе с Арменпресс Артур Микаелян подчеркнул, что помимо перспективного центра Ашоцку нужна спортивная школа, которая будет также и рабочим местом для жителей села. Сейчас есть небольшой инерес к Ашоцку у туристов из европейских стран. Сверхмощные государства в лыжном спорте Европы заинтересованы в проведении здесь сборов”, - подчеркнул Микаелян.

По словам генерального секретаря Федерации лыжного спорта Армении Гагика Саркисяна, Ашоцк может стать действующим круглогодичным спортивным центром, где будут и походные группы, и велосипедные походы, а учитывая близость озера Арпа, почему бы и нет, также и центром гребли. В Ашоцке будет действовать Академия лыжного спорта и зимнего туризма.

“В Ашоцке сейчас нет инфраструктуры, хотя и есть небольшой центр, в котором предусмотрены условия проживания для 14 человек. По нашему представлению, там мы можем создать маленькую канатную дорогу-бугель, и другие центры отдыха”, - подчеркнул он. Гости, воодушевленные гостеприимством и отношением, проявляемым к ним, выражают желание остаться дольше, чем планировали.

Сейчас спортсмен из Швейцарии, участвовавший в чемпионате Армении, выразил желание еще неделю поработать с тренерами. Правительство начало зонировать территорию Ашоцка, и после этого ее включение в инвестиционную программу будет более доступно. Мы можем посредством спорта развивать туризм, посредством туризма – спорт”, - подчеркнул Саркисян.

Перед Зимними Олимпийскими играми в Пекине в 2022 году, в случае хорошей работы, многие страны захотят провести тренировки в Ашоцке, так как он выше уровня моря около 2000 метров, что близко к высоте Пекина (около 1700 метров). В первую очередь у нас должны быть дорога и лыжня, в этом случае мы сможем принять сотни спортсменов”, - заключил генеральный секретарь Федерации лыжного спорта.

Эксперт по развитию туристического продукта Комитета по туризму Министерства экономики РА Анаит Восканян подчеркнула, что Ашоцк - регион с перспективой. Это одна из тех уникальных территорий Армении, где снег сохраняется довольно долгое время. “Ашоцк имеет довольно удобный ландшафт. Он имеет квалифицированную международными специалистами беговую дорожку второго класса, однако наша задача - популяризировать его и в сфере туризма”, - сказала она. По словам Восканян, первой проблемой является отсутствие мест для приема туристов.

Варвара Айрапетян