Самая красивая женщина в мире приняла участие в презентации новой коллекции французского бренда

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, приняла участие в презентации новой коллекции французского бренда Alexandre Vauthier в рамках Недели высокой моды в Париже. Видеозаписью с показа она поделилась в своем Instagram, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На кадрах видно, что Хадид вышла на подиум в белом костюме в блестящую полоску — брюках свободного кроя и пиджаке, надетом на голое тело. Образ модели дополнен туфлями-лодочками, волосы девушки стилисты собрали в пучок.