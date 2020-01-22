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Самая красивая женщина в мире приняла участие в презентации новой коллекции французского бренда

Самая красивая женщина в мире приняла участие в презентации новой коллекции французского бренда

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, приняла участие в презентации новой коллекции французского бренда Alexandre Vauthier в рамках Недели высокой моды в Париже. Видеозаписью с показа она поделилась в своем Instagram, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На кадрах видно, что Хадид вышла на подиум в белом костюме в блестящую полоску — брюках свободного кроя и пиджаке, надетом на голое тело. Образ модели дополнен туфлями-лодочками, волосы девушки стилисты собрали в пучок.

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Closing the beautiful @alexandrevauthier couture show today... I Love you Alex, I am so proud of you ~video @thelovemagazine ~

A post shared by Bella  (@bellahadid) on




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