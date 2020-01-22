Глава альянса по вакцинам оценил ситуацию с новым коронавирусом

Разработки вакцин от других видов коронавируса помогут ускорить создание лекарства от нового типа заболевания из Китая, но проблемой могут стать клинические испытания. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости глава альянса по вакцинам GAVI Сет Беркли.

"Мы видим, что постоянно появляются новые агенты, это природа эволюции. Критически важно, чтобы у нас была система по идентификации таких агентов и быстрого перехода к разработке вакцин. Сейчас прототип вакцины можно подготовить очень быстро. Но проблема заключается в клинических тестах", - сказал он.

Беркли подчеркнул, что тот факт, что уже есть лаборатории, которые выработали генетическую последовательность нового вируса, будет важен при разработке вакцины.

"Конечно, учитывая, что это вирус, вакцина будет лучшим средством против него. Сейчас идет работа над вакцинами для другого типа коронавируса, при этом на данный момент нет лицензированного продукта", - добавил он.