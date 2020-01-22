Армен Саркисян в Давосе встретился с Тимом Куком

Президент Республики Армения Армен Саркисян в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встретился с генеральным исполнительным директором всемирно известной компании “Apple” Тимом Куком.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Армении и исполнительный директор “Apple” обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в сфере информационных и цифровых технологий и инноваций.