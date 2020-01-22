В направлении кабинета судьи Татевик Григорян был произведен выстрел

21 января в 18:30 в центральное отделение полиции поступило сообщение от судьи суда общей юрисдикции административных районов Кентрон и Норк-Мараш Татевик Григорян о выстрелах в окно ее кабинета. Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении, на место выехала оперативная группа и выяснила, что двухслойное стекло в кабинете разбито. Была обнаружена пуля.

В связи с инцидентом назначены экспертизы, ведется следствие.