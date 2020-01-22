Reuters: Toyota отзовет 3,4 млн автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

Крупнейший японский автопроизводитель Toyota отзовет 3,4 млн своих автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По его данным, причиной такого решения стало наличие технического сбоя, из-за которого подушки безопасности могут не раскрыться или раскрыться не полностью при аварии.

Самое большое число автомобилей будет отозвано в США - 2,9 млн. Отмечается, что отзыву подлежат модели Corolla (собранные в 2011-2019 гг.), Matrix (2011-2013 гг.), Avalon и Avalon Hybrid (2013-2018 гг.).

Компания Honda приняла решение отозвать около 2,7 млн автомобилей в Северной Америке из-за проблем с подушками безопасности. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении концерна. Отзыв касается США и Канады и охватывает ряд моделей Honda и ее премиум-бренда Acura, произведенных в период с 1996 по 2003 год.