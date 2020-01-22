Потраченные 271 млн драмов, выделенных Еревану на организацию новогодних мероприятий, принесли Армении дополнительные поступления в размере 9 млрд 307 млн драмов. В результате этого в госбюджет поступит налог в размере 325 млн драмов.

Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире Facebook в формате “Беседа с гражданином” говоря о новогодних расходах.

“Правительство Армении выделило 271 млн драмов на новогодние празднества в Ереване. Целью этого было празднование Нового года в Ереване сделать более привлекательным и для туристов и для жителей. У нас есть определенные данные и мы можем сказать, что в период с 28 декабря по 6 января по сравнению с прошлым годом у нас был дополнительный денежный оборот в размере 9 млрд 307 млн драмов. Можно предположить, что, потратив 271 млн драмов, мы смогли обеспечить оборот на 9 млрд больше. Около 4 млрд из них было получено в областях Армении. Анализ этой ситуации говорит о том, что мы потратили 271 млн драмов на празднование Нового года в Ереване, это явно подтолкнуло многих наших граждан и туристов приехать в Ереван на новогодние дни. Приехав в Ереван, посетив 1-2 мероприятия, часть из них посетила также и области, возможно, своих родственников, возможно, для осмотра достопримечательностей”, -сказал премьер-министр и отметил, что 2 января, когда он отправился в Севанаванк, удивился тому, какое большое количество иностранных туристов приехали на Севан посмотреть Севанаванк.

Премьер-министр отметил, что эта сумма генерируется также и в результате работы малых ларьков и хозяйствующих субъектов, он подчеркнул, что в указанном числе оборот таксистов не был подсчитан. Он отметил, что это помогло людям с малым бизнесом генерировать дополнительные доходы. “То есть, мы, потратив 271 млн драмов, мы получили дополнительные поступления в 9 млрд 307 млн драмов. Но есть более важная констатация, в результате самых приблизительных расчетов в результате этого дополнительного торгового оборота 9 млрд 308 млн драмов будет генерироваться приблизительно, по минимальным расчетам, налог на 325 млн драмов. То есть, компании, вовлеченные в торговый оборот этих 9 млрд драмов, заплатят налоги на 325 млн драмов. Та сумма, которую мы потратили в декабре, как минимум, снова вернется в госбюджет и еще больше. И многие предприниматели, большое количество частных предпринимателей воспользовались этим денежным оборотом и благодаря сделанным государством расходам на 271 млн драмов получили возможность генерировать дополнительные выгоды”, - сказал премьер-министр.

Коснувшись беспокойства граждан по поводу того, правильно ли было тратить эти 271 млн драмов, организовывать мероприятия, премьер-министр отметил, что, увидев эти данные, они должны будут делать более масштабные государственные расходы в связи с Новым годом, чтобы генерировать больше налогов, создавать для граждан Армении больше возможностей, чтобы они работали и зарабатывали своей работой.

Премьер-министр отметил, что на этом конкретном примере он хочет показать, что они имеют в виду, говоря, что политика правительства будет политикой поощрения работы, политикой инклюзивного экономического роста. Мы должны организовать расход каждой лумы таким образом, чтобы это приносило пользу как можно большему числу людей, и в результате эти деньги из госбюджета вернулись бы в госбюджет. По сути, мы, потеряв 0 лум, обеспечили дополнительный оборот на 9 млрд 307 млн драмов”, - сказал он.

В Арагацотне в эти дни был обеспечен дополнительный денежный оборот на 268 млн драмов, причем здесь по сравнению с тем же периодом прошлого года оборот чеков ККМ вырос на 91%. В Араратской области было дополнительно получено 254 млн драмов, в Армавирской области - 1 млрд 777 млн драмов, в Гегаркуникской области - 228 млн драмов, в Лори - 249 млн драмов, в Котайкской области - 416 млн драмов, в Шираке - 342 млн драмов, в Сюнике - 124 млн драмов, в Вайоц Дзоре - 108 млн драмов, в Тавуше - 79 млн драмов. “Вот в этом наша логика экономического развития и развития в целом”, - подчеркнул премьер-министр.