Сенат США проведет процесс по импичменту Трампа в ускоренном режиме

Сенат Конгресса США одобрил во вторник резолюцию, которая позволит верхней палате законодательного органа провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме. Трансляцию заседания вели американские новостные телекомпании.

Голоса распредилились строго по партийной линии: 53 республиканца высказались за, 47 демократов выступили против, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Автором инициативы, регламентирующей сроки и последовательность разбирательства, выступил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки). Он заявлял, что настроен на скорейшее завершение процедуры импичмента, которое увенчается оправданием Трампа. Предполагается, что в Сенате этот процесс с практически предопределенным финалом будет идти около двух недель. Предложение вызвало резкую критику со стороны демократов.