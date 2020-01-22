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Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Армении по футболу

Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Армении по футболу

Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Армении по футболу.

Арменпресс передает, что об этом сообщила Федерация футбола Армении. В офисе ФФА состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Армении VBet, во время которой были определены хозяева полуфинальных матчей.

В первых матчах 10 - 11 марта “Урарту” дома примет “Ноа”, “Арарат-Армения” примет “Гандзасар-Капан”.




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