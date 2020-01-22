В правительстве Ливана на должность министра назначена армянка

Новое правительство Ливана сформировано. В его составе министр – армянка. Как сообщил Арменпресс главный редактор ливанской газеты “Аздак” Шаан Гантаарян, армянка Вардине Оганян заняла пост министра по делам молодежи и спорта.

“Впервые в составе правительства Ливана есть министр – армянка. На этот раз в правительстве Ливана женщин-министров больше. У нас 6 женщин-министров”, - сказал Шаан Гантаарян.

Ранее Вардине Оганян занимала должность директора Центра особых нужд “Звартноц”. В прошлом правительстве в состав правительства входил Аветис Китанян, занимавший пост министра туризма.

В Ливане осенью 2019 года начались акции протеста. Они были направлены против политических институтов страны. Жители Ливана обвиняли политиков в злоупотреблении властью и в использовании государственных ресурсов для собственного обогащения. Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил о решении уйти в отставку. Новым премьер-министром назначен Гессан Диаб. Несмотря на то, что уже сформирован новый состав правительства, у здания правительства вновь собрались демонстранты.