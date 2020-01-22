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Безос вернул лидерство в списке богатейших людей мира

Безос вернул лидерство в списке богатейших людей мира

Глава Amazon Джефф Безос снова возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes.

Бизнесмен с показателем в 115,5 миллиарда долларов обогнал президента Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернара Арно, чье состояние теперь оценивается в 112,9 миллиарда долларов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Третью строчку рейтинга занимает основатель Microsoft Билл Гейтс, в совокупности он имеет 110,4 миллиарда долларов.

Несколько дней назад Арно сместил Безоса с лидерской позиции в списке Forbes. В издании успех предпринимателя объяснили подорожанием акций принадлежащей ему компании на 0,7 процента, что принесло ему 1,9 миллиарда долларов.

 




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