НС РА приняло в первом чтении законопроект о бесплатном предоставлении СМИ информации Госрегистра

Национальное собрание РА приняло в первом чтении проект Закона О предоставлении лицам, осуществляющим информационную деятельность, бесплатной информации из Единого государственного реестра. Как передает Арменпресс, на заседании НС 21 января пакет законопроектов О внесении дополнений в Закон “О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете выделенных подразделений юридических лиц, учреждений и частных предпринимателей”, О внесении изменения и дополнения в Закон “О государственной пошлине” и О внесении дополнения в Закон “О массовой информации” представила заместитель министра юстиции Армении Србуи Галян.

“Проектом закона предлагается для юридических лиц и частных предпринимателей, в частности тех юридических лиц и частных предпринимателей, которые осуществляют информационную деятельность, сделать доступными сведения, имеющиеся в Едином государственном реестре. Эти сведения доступны и сегодня, но только после уплаты определенной госпошлины”, - отметила Галян.

Лицо, осуществляющее информационную деятельность, желающее получить доступ к имеющимся в Едином государственном реестре сведениям без уплаты государственной пошлины, должно представить в агентство соответствующую заявку, форма которой устанавливается приказом министра юстиции РА.

Проект закона был принят единогласно 106 голосами “за” в первом чтении.