Парламент Армении принял законопроект о банковской тайне

Национальное собрание РА во втором чтении и полностью приняло законодательную инициативу правительства РА О внесении изменений в Закон РА “О внесении дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс РА” и О внесении дополнения в Закон РА “О банковской тайне”. Как передает Арменпресс, первый заместитель министра юстиции РА Рафик Григорян, представляя на заседании правительства законодательную инициативу, отметил, что проект решения разработан, исходя из необходимости повышения эффективности борьбы с коррупционными преступлениями, и был учтен международный опыт, в частности, скандинавских стран.

По его словам, действующим законодательством, правоохранительные органы ограничены субъектами, в отношении которых законодательство дает возможность получить информацию, составляющую банковскую тайну. В частности, на основе Уголовно-процессуального законодательства в настоящее время можно получить только банковские данные, касающиеся подозреваемых и обвиняемых лиц, что многократно критиковали международные структуры, и что было озвучено правоохранительными органами в качестве препятствия для расследования финансовых дел и дел коррупционного характера. Это обусловлено с тем, что зачастую банковские данные, имеющие существенное значение для расследования дел по финансовым преступлениям, могут касаться не подозреваемого или обвиняемого, а, например, взаимосвязанного с ним лица. В условиях предлагаемых законодательных изменений субъектное ограничение, установленное для получения сведений, составляющих банковскую тайну, по возбужденным уголовным делам, будет отменено, и в отдельных случаях будет создана возможность получить сведения, составляющие банковскую тайну, без субъективного ограничения. В то же время, проект предлагает дополнительные гарантии и ограничения, в частности, исчерпывающий перечень преступлений, по которым только по возбужденным делам могут осуществляться определенные правоохранительные действия. В то же время не будет несоразмерных или непреодолимых ограничений в ходе деятельности по предотвращению, пресечению преступлений и их раскрытию.

Проект закона был принят 73 голосами “за” и 37 – “против”.

Сведения, содержащие банковскую тайну, будут предоставляться исключительно по решению суда.