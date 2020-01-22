Армен Саркисян и Георгий Гахария обменялись мнениями вокруг повестки армяно- грузинских отношений

Президент Республики Армения Армен Саркисян, участвующий во Всемирном экономическом форуме в Давосе, встретился с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Георгий Гахария передал президенту Саркисяну теплые пожелания президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Президент Армении и премьер-министр Грузии обменялись мнениями вокруг повестки армяно-грузинских отношений. Они отметили, что между обеими странами есть очень широкий спектр сотрудничества и огромный потенциал. Подчеркнув, что результаты взаимовыгодного сотрудничества будут служить благосостоянию граждан обеих стран, собеседники отметили важность практических шагов и реализации совместных программ.

Стороны отметили, что видят большой потенциал сотрудничества в сферах высоких технологий, сельского хозяйства, пищевой промышленности, снабжения, туризма и в ряде других сфер.