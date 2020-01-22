Скончался первый премьер независимой Грузии Тенгиз Сигуа

В Грузии в возрасте 85 лет скончался бывший премьер-министр Тенгиз Сигуа, который возглавлял правительство во времена правления президента Звиада Гамсахурдия, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

По данным Первого канала, факт смерти бывшего премьера подтверждают члены его семьи.

Сигуа в период президентства Звиада Гамсахурдия в Грузии с 15 ноября 1990 года по 18 августа 1991 года был председателем Совета министров республики. После свержения Гамсахурдия он был назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра, а 8 ноября 1992 года вновь стал главой правительства. Сигуа покинул этот пост в августе 1993 года.

Он был вторым по счету премьер-министром в истории современной Грузии.