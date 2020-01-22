В Национальном собрании началось очередное заседание. Как передает Арменпресс, в ходе заседания 22 января депутаты во втором и первом чтении обсудят проекты ряда законов и законодательные пакеты.

Депутаты проголосуют за проекты, которые были обсуждены в ходе заседания 21 января.

В первом чтении будут обсуждены законопроекты О внесении изменений в Гражданский кодекс Армении, О внесении изменений и дополнений в Закон “Об энергетике”, О внесении изменений в Закон “О дошкольном образовании”, О внесении дополнений и изменений в Кодекс “Об административных правонарушениях”, О внесении дополнения в Закон “О государственных пенсиях”, О внесении изменений в Кодекс Республики Армения “Об административных правонарушениях” и проектах ряда других законов и пакетах проектов законов.

Во втором чтении будут обсуждены законопроекты О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс РА, О внесении дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс РА, О внесении изменения и дополнения в Закон “Об органах системы государственного управления”, О внесении изменения в Закон “Об общественной службе”, О внесении дополнения в Трудовой кодекс РА, О внесении изменения в Закон “О государственной регистрации прав на имущество” и ряд других проектов законов и пакетов проектов законов.

В повестку заседания, созванного 20 января, включено 43 вопроса.

В ходе состоявшегося 21 января заседания депутаты выступали во время заявлений по ряду тем.

На заседании 22 января депутаты в ходе вопросов-ответов с правительством зададут свои вопросы премьер-министру Николу Пашиняну и членам правительства.