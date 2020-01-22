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В работе Twitter произошел сбой

В работе Twitter произошел сбой

Сбои в работе социальной сети Twitter наблюдаются в ряде стран по всему миру, включая Россию, следует из опубликованных во вторник данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего с неполадками, которые фиксируются примерно с 18:14 вторника по времени Восточного побережья США (02:14 мск среды), сталкиваются пользователи в США, Великобритании, Франции, Нидерландах, Японии, Мексике, Бразилии и ЮАР. В России сообщения о сбоях поступают преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным Downdetector, большая часть пользователей испытывает проблемы с приложением для устройств под управлением Android (67%). Еще 23% жалуются на работу сайта. Около 9% пользователей сообщают о сбоях в работе приложения для устройств от Apple.

 




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БелТА

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