Акции протеста возобновились в Бейруте после формирования правительства Хасана Диаба

Утверждение президентом Ливана Мишелем Ауном состава нового правительства во главе с премьер-министром Хасаном Диабом вызвало в ночные часы новую волну уличных протестов в Бейруте, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Толпы молодежи атакуют полицейские кордоны на подступах к зданию парламента в центре столицы. В стражей порядка летят камни и петарды. В ответ полицейские выпускают гранаты со слезоточивым газом и применяют водяные пушки.

Во вторник в президентском дворце Баабда было объявлено о создании кабинета из 20 министров-технократов. Премьер Диаб в своем заявлении перед журналистами отметил, что новое правительство "отвечает чаяниям протестующих народных масс и приложит все усилия по стабилизации экономической и финансовой ситуации в стране".

По его словам, к власти пришла "команда спасателей-профессионалов, которая будет действовать быстро и эффективно, но без суеты". Премьер подчеркнул, что в новый кабинет вошли технократы, которые "никогда не занимали министерских постов и депутатских кресел". "Эти люди объединены идеей помочь своей стране, и у них нет политических амбиций", - заявил Диаб.