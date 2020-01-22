Армен Саркисян в Давосе встретился с председателем Совета компании “Mitsubishi Heavy Industries”

Президент Республики Армения Армен Саркисян в рамках стартовавшего в Давосе Всемирного экономического форума проводит встречи с представителями ведущих компаний и деловых кругов мира. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении. Президент республики встретился с членом Совета одной из крупнейших промышленных и технологических компаний мира - японской компании “Mitsubishi Group”, председателем Совета компании “Mitsubishi Heavy Industries” Шуничи Мианагой.

Президент Саркисян и Шуничи Мианага с теплотой вспомнили их предыдущую встречу в Токио.

Они говорили о сотрудничестве, о передовых технологиях “Mitsubishi Heavy Industries” в Армении, а также о возможностях применения опыта.

Коснувшись президентской инициативы ATOM (Advanced Tomorrow), целью которой является развитие новейших технологий, основанных на искусственном интеллекте, управлении большой информацией и математическом моделировании, собеседники сошлись во мнении, что в этой сфере они могут стать партнерами.

Президент Саркисян и Шуничи Мианага обменялись мнениями также и по вопросам управления ядерным топливом и ядерными отходами.