Европейские индексы - 21-01-20

МОСКВА, 22 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.05% и составил 13555.87 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.54% и составил 6045.99 пункта, британский FTSE снизился на 0.53% и составил 7610.70 пункта, а российский RTSI снизился на 0.75% и составил 1634.32 пункта.