Президент Армении в интервью в ОАЭ представил соглашение о свободной торговле с ЕАЭС

Армения будет приветствовать заключение Соглашения о свободной торговле между Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива и Евразийским экономическим союзом. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью информационному агентству Emirates.

«Подписание соглашения о свободной торговле с ЕАЭС зависит от желания Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Они могут выразить свою заинтересованность и желание прямо союзу или одному из партнеров, например, Армении. Если мне сообщат об этом желании, я передам его ЕАЭС», - отметил президент.

Армен Саркисян добавил, что некоторые страны за пределами Евразийского региона, такие как Сингапур, уже подписали соглашение о свободной торговле с ЕАЭС, а некоторые страны выразили такое желание.