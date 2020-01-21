Президент Республики Армения Армен Саркисян на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, отметив, что Армения и ЕБРР являются многолетними партнерами, президент Саркисян с удовлетворением отметил эффективное сотрудничество между ЕБРР и Арменией и реализацию успешных проектов в различных областях.

Сума Чакрабарти в свою очередь подчеркнул эффективное сотрудничество с правительством Армении и заявил, что Европейский банк реконструкции и развития полон решимости продолжать оказывать помощь стране.

Президент Саркисян подтвердил предложение о проведении ежегодной встречи ЕБРР в Армении в 2021 году.

Собеседники обменялись мнениями о перспективах реализации новых совместных проектов, коснулись вопросов развития финансового рынка, новых возможностей сотрудничества в области информационных технологий.