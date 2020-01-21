Microsoft может стать хорошим партнером президентской инициативой ATOM: встречи президента в Давосе

Президент Республики Армения Армен Саркисян на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с исполнительным вице-президентом Worldwide Commercial Business (WCB) компании “Microsoft” Джւдсоном Альтхоффом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, подчеркнув важность расширения сотрудничества с компанией и реализацию совместных проектов, президент Армен Саркисян представил возможности Армении стать технологическим и образовательным центром.

Джадсон Альтхофф сказал, что компания заинтересована в сотрудничестве с президентской инициативой ATOM (Advanced Tomorrow), в частности, в области разработки искусственного интеллекта, математического моделирования и ряда других областей.

Согласившись, что Microsoft может быть интересным партнером для вышеупомянутой президентской программы, стороны договорились продолжить обсуждения и подписать меморандум о сотрудничестве в ближайшем будущем.

Было также затронуто сотрудничество в сфере образования.