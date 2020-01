Эминем установил рекорд по скорости чтения рэпа

Американский рэпер и продюсер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III) установил новый рекорд по скорости чтения рэпа в треке Godzilla. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает портал eminem pro.

В конце песни за 30 секунд он произносит 229 слов, что составляет 11,3 слогов в секунду.

Такой результат позволил Эминему побить достижения по скорости чтения рэпа в треках Majesty (был записан совместно с Ники Минаж) — 10,3 слогов в секунуду и в Rap God, который он зачитал со скоростью 9,6 слогов в секунду.

На прошлой неделе музыкант представил новый альбом "Music to be murdered by", куда вошла эта композиция и еще 19 треков.