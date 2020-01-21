Губернатор Арарата и скотоводы договорились подождать решения премьер-министра

Губернатор Араратской области Гарик Саркисян призвал скотоводов, протестующих против решения правительства проводить бойню скота на бойнях, дождаться решения, предложенного премьер-министром во время вопросов и ответов с правительством в Национальном Собрании. Как сообщает Арменпресс, Саркисян сказал об этом во время встречи со скотоводами.

«Давайте подождем, пока не будет предложено решение на завтрашнем заседании НС в 16:30. Если вас это не удовлетворит, мы встретимся снова», - сказал Саркисян.

Член фракции Национального Собрания «Мой шаг» Рустам Бакоян также присутствовал на встрече, отметив, что в ходе вопросов и ответов будут затронуты вопросы и проблемы скотоводов.

Протестующие утром также закрыли трассу Ереван-Арарат, которая, однако, в настоящее время открыта. Их встретил губернатор Гарик Саркисян, который призвал их прекратить акцию до 18:00, после чего они могут встретиться в зале областного муниципалитета и обсудить ситуацию.