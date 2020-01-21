Мэр Еревана и посол ЕС подписали меморандум об управлении опасными отходами

Мэр Еревана Айк Марутян и руководитель делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин подписали меморандум о взаимопонимании. На церемонии подписания документа присутствовали также руководитель отдела по вопросам Армении, Азербайджана, Беларуси и Восточного партнерства Главного директората Европейской комиссии по вопросам соседства Василис Марагос и другие официальные лица.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата мэрии Еревана, основной целью документа является внедрение новой и эффективной системы управления опасными отходами. Общий бюджет грантовой программы составит 5.326.377 евро.

На торжественной церемонии подписания меморандума мэр Еревана Айк Марутян подчеркнул, что Ереван подал заявку и выиграл тендер на участие в программе, а это означает, что нынешняя политика столицы Армении в сфере управления опасными отходами полностью соответствует принципам ЕС.

«У Еревана есть большие пробелы в управлении опасными отходами, проще говоря, община никогда глубоко не занималась этой проблемой. И нам предстоит пройти долгий путь для решения сложных проблем в этой области. В 2019 году мы смогли создать проект с нуля за очень короткое время и начать работу учреждения “Вывоз мусора и санитарная очистка Еревана”. С января этого года создана Ереванская организация по озеленению и управлению окружающей средой. Мы предпринимаем шаги по организации раздельного сбора мусора», - сказал мэр Айк Марутян.

Мэр также отметил, что Ереван уже проделал всю подготовительную работу с учетом обязательств по Программе управления опасными отходами, что позволяет начать выполнение запланированных работ с более эффективной отправной точки.

Все вышеперечисленное будет достигнуто в тесном сотрудничестве с Тираной и Варшавой, как указано в заявке на проект.

Перед торжественной церемонией подписания меморандума мэр Айк Марутян встретился с руководителем отдела по вопросам Армении, Азербайджана, Беларуси и Восточного партнерства Главного директората Европейской комиссии по вопросам соседства Василисом Марагосом. Собеседники отметили важность сотрудничества столицы Армении с институтами ЕС в ряде экологических, городских и социальных сфер.

В частности, Айк Марутян отметил, что одной из основных задач Еревана является реформа общественного транспорта, которая, помимо прочего, также содержит серьезные экологические и социальные компоненты. Айк Марутян отметил, что в Ереване будет «зеленый» транспорт, и город рассчитывает на поддержку международных партнеров, в том числе Европейского Союза и его структур.

В свою очередь Василис Марагос отметил, что институты ЕС стремятся помочь создать безопасные и процветающие условия для населения в странах-партнерах и готовы обсудить условия сотрудничества в определенных областях.