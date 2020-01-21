Вице-премьер Мгер Григорян провел встречу с представителем ЕС

Вице-премьер Мгер Григорян принял находящуюся с рабочим визитом в Армении делегацию во главе с руководителем отдела по вопросам Армении, Азербайджана, Беларуси и Восточного партнерства Главного директората Европейской комиссии по вопросам соседства Василисом Марагосом. Во встрече также приняла участие глава делегации Европейского Союза в Армении, посол Андреа Викторин.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Мгера Григоряна, поприветствовав гостей и поздравив их с прошедшими праздниками, вице-премьер пожелал продолжить плодотворную работу и реализацию совместных проектов в 2020 году в таком же конструктивном русле. Вице-премьер с удовлетворением отметил, что достигнут прогресс по всем вопросам повестки дня двустороннего сотрудничества. Мгер Григорян, в частности, подчеркнул успешную реализацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, коснувшись совместного заявления по итогам работы Комитета по партнерству в конце 2019 года.

Вице-премьер представил процесс разработки и утверждения отраслевых стратегий и логику разработки стратегии трансформации Армении, выделив основные цели и их связь с Соглашением ЕС-Армения и целями устойчивого развития. Мгер Григорян подчеркнул важность вовлечения партнеров по развитию Армении в процесс разработки стратегии, коснувшись участия представителей донорского сообщества в обсуждении отдельных стратегий.

Поблагодарив за прием, Василис Марагос посчитал встречу в начале года хорошей возможностью оценить совместную работу и наметить предстоящие действия. Официальный представитель ЕС высоко оценил установившееся эффективное сотрудничество, благодаря чему была увеличена оказываемая Армении поддержка. Подчеркнув важность работы и реальных результатов сотрудничества ЕС-Армения, Василис Марагос выразил готовность продолжать развивать отношения с Арменией и быть его надежным партнером в программах развития страны.

Собеседники подчеркнули важность реформ в области юстиции и полиции. Василис Марагос положительно оценил уже осуществленные правительством реформы в этой области и намеченные планы. Были затронуты приоритеты, которые будут установлены ЕС в рамках Восточного партнерства, и направления совместного планирования после 2020 года.