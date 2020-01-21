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КС процессуальным решением отклонил рассмотрение заявления Армении Роберта Кочаряна

КС процессуальным решением отклонил рассмотрение заявления Армении Роберта Кочаряна

Конституционный суд Республики Армения своим процессуальным решением отклонил рассмотрение заявления второго президента Армении Роберта Кочаряна от 25 декабря. Как сообщает Арменпресс, решение опубликовано на официальном сайте Конституционного суда.




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