В Алеппо в результате террористических обстрелов погибли ребенок и две женщины 

В городе Алеппо в результате обстрела боевиками жилых кварталов погибли 3 мирных жителя. Как передает Арменпресс, корреспондент агентства САНА в Алеппо сообщил, что террористы, скрывающиеся на западных и северо-западных окраинах города, обстреляли кварталы Джамаия Аз-Захра, Халяб Аль-Джадида и другие. В результате в квартале Джамаия Аз-Захра погиб ребенок, а в квартале Халяб Аль-Джадида погибли две женщины и еще три человека получили ранения.

Следует напомнить, что за последние несколько дней в результате террористических обстрелов ракетными снарядами по кварталам города погибли 11 человек и десятки получили ранения, в их числе дети и женщины. Кроме того, разрушены дома и причинен ущерб частной и государственной собственности.