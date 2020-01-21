Замминистра ИД принял председателя группы дружбы Мексика–Армения Палаты депутатов Конгресса Мексики

Заместитель министра иностранных дел Армении Григор Ованнисян 21 января принял председателя группы дружбы Мексика–Армения Палаты депутатов Конгресса Мексики Адольфо Торреса Рамиреса. На встрече присутствовала также руководитель парламентской группы дружбы Армения–Мексика НС Армении Нора Арустамян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники высоко оценили дружественные отношения между двумя странами и договорились предпринять шаги для их поднятия на качественно новый уровень, подчеркнув в этом вопросе роль парламентской дипломатии.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, касающиеся развития сотрудничества в сферах туризма, культуры и образования, а также интенсификации торгово-экономических связей. Была достигнута договоренность о продолжении диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес.