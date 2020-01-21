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ЕС выражает всестороннюю поддержку реализуемым в сфере юстиции Армении реформам

ЕС выражает всестороннюю поддержку реализуемым в сфере юстиции Армении реформам

Министр юстиции Армении Рустам Бадасян 21 января принял делегацию во главе с руководителем отдела по вопросам Армении, Азербайджана, Беларуси и Восточного партнерства Главного директората Европейской комиссии по вопросам соседства Василисом Марагосом. Во встрече также приняли участие глава делегации Европейского Союза в Армении, посол Андреа Викторин, заместитель министра юстиции Кристина Григорян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции Армении, Бадасян поблагодарил своих европейских коллег за эффективное сотрудничество и, представив повестку дня реформ в области юстиции, проинформировал о начале процесса конституционной реформы. В ходе встречи стороны также коснулись процесса реализации реформ в судебно-правовой сфере и полиции.

Василис Марагос подчеркнул важность приверженности правительства реализации реформ, особенно в области юстиции, и выразил широкую поддержку Европейского союза реализации этих инициатив.




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БелТА

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