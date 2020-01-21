Азиатские индексы - 21-01-20

ТОКИО, 21 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.91% и составил 23864.56 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.53% и составил 1734.97 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.41% и составил 3052.14 пункта, а HANG SENG снизился на 2.81% и составил 27985.33 пункта.