Госнефтекомпания Азербайджана ведет переговоры с белорусской стороной

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) ведет переговоры с белорусской стороной по поставкам азербайджанской нефти в эту страну, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Ибрагим Ахмедов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что Минск будет закупать нефть с альтернативных РФ рынков по мировым ценам,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"На данный момент я могу вам сообщить, что переговоры продолжаются", - сказал Ахмедов.