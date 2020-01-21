Вице-премьер Тигран Авинян принял новоназначенного директора армянского офиса АБР

Вице-премьер Армении Тигран Авинян 21 января принял новоназначенного директора армянского офиса Азиатского банка развития (АБР) Паоло Спантигати.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, приветствуя гостя, Тигран Авинян поздравил его в связи с назначением и отметил важность налаженного с АБР эффективного сотрудничества.

Поблагодарив за прием, Паоло Спантигати представил вице-премьеру утвержденную АБР Стратегию партнерства с Арменией на 2019-2023 гг. и Программу действий на 2020-2022 гг.

Стратегия партнерства с Арменией на 2019-2023 гг. нацелена на содействие инклюзивному росту страны посредством программ, реализуемых в сферах инфраструктур, развития человеческого капитала, а также в рамках регионального сотрудничества.

В этом контексте Тигран Авинян указал на важность увеличения объемов содействия АБР частному сектору.

Собеседники обсудили также процесс реализации программы транспортного коридора Север-Юг и текущие вопросы. Стороны коснулись аспектов стабильного развития Еревана и областных городов, а также реализуемых и планируемых программ в сферах энергетики, улучшения сейсмической безопасности школ и проектов в сфере частного сектора. Было обсуждено также техническое содействие, направляемое на разработку стратегии в сфере транспорта и развития сферы гражданской авиации.