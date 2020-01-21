Армения чрезвычайно деликатно относится к ситуации между Ираном и США: замминистра ИД

Для Армении и Иран, и США являются важными партнерами, Армения чрезвычайно деликатно относится к ситуации между этими двумя странами. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян на заседании Постоянной комиссии НС по вопросам региональной и евразийской интеграции на тему «Ситуация вокруг Исламской Республики Иран и последние региональные события».

«Когда 3 января возникла напряженность, МИД работал круглосуточно, это касается как министерства, так и посольств. Наши опасения понятны, поскольку любое волнение может иметь очень серьезные последствия и для Армении. Мы все прекрасно понимаем, что значит Иран для нас как сосед. Фактически у нас есть два окна для выхода во внешний мир - Грузия и Иран. С этой точки зрения мы всегда внимательно относимся к событиям в Иране. Не случайно Армения была очень заинтересована в достижении соглашения по ядерной проблеме. И мы были первыми, кто приветствовал это соглашение. Но, к сожалению, последние события поставили его под вопрос. С одной стороны, Соединенные Штаты являются для нас очень серьезным партнером, одним из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и они играют важную роль в поддержании стабильности», - сказал Кочарян.

Он отметил, что Иран и США сыграли очень важную роль в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. Заместитель министра отметил, что в своем выступлении после известных действий президент США Трамп даже намекнул на вклад Ирана в борьбу с ИГИЛ. «С этой точки зрения, естественно, мы чрезвычайно деликатно относимся к этим вопросам, и я должен сказать, что Иран ценит такой заинтересованный подход Армении. Нам часто очень четко говорят, что у них есть 14 соседних стран, все из которых, за исключением Армении, являются мусульманскими, но у меньше всего проблем из этих стран имеются с Арменией», - сказал Кочарян.