Представлен трейлер документального фильма Ким Кардашьян

Известная американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян представила трейлер своего документального фильма “Правосудие”. Как сообщает Арменпресс, она свой проект назвала “The Justice Project”.

В центре сюжета – американские заключенные, которых осудили на достаточно длительный срок. Для того, чтобы создать такую картину, Ким Кардашьян пришлось неоднократно посещать тюрьмы вместе с юристами. Она планирует рассказать истории четырех заключенных, которые, по их с адвокатом мнению, были осуждены незаконно.

“Здесь есть истории, о которых никогда не говорили. Эти люди хотят второго шанса”, - отметила Ким Кардашьян.

Документальная лента снималась еще в 2019 году, когда Ким Кардашьян помогла освободить Элис Мэри Джонсон, которую раньше посадили на пожизненный срок из-за злоупотреблений с наркотиками, и Момола Стюарта, который сидел в тюрьме за убийство. Документальный фильм продлится два часа, он выйдет в широкий показ 5 апреля, на американском канале Oxygen.