США присоединятся к инициативе по высаживанию триллиона деревьев, заявил президент страны Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме вДавосе.

"Сегодня я рад объявить о том, что США присоединятся к инициативе "Триллион деревьев", которая была запущена здесь, на Всемирном экономическом форуме", - заявил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее основатель форума Клаус Шваб заявлял о цели высадить по всему миру триллион деревьев к 2030 году.