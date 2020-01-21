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США присоединятся к инициативе по высаживанию триллиона деревьев

США присоединятся к инициативе по высаживанию триллиона деревьев

США присоединятся к инициативе по высаживанию триллиона деревьев, заявил президент страны Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме вДавосе.

"Сегодня я рад объявить о том, что США присоединятся к инициативе "Триллион деревьев", которая была запущена здесь, на Всемирном экономическом форуме", - заявил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее основатель форума Клаус Шваб заявлял о цели высадить по всему миру триллион деревьев к 2030 году.

 

 




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