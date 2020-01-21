На Тайване подтвержден первый случай заболевания пневмонией нового типа

Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден в китайской провинции Тайвань. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Заболевание было диагностировано врачами у прибывшей в понедельник из города Ухань (центральная китайская провинция Хубэй) 55-летней жительницы Тайваня. В настоящее время пациентка находится под наблюдением врачей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам медиков, для коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди. Возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней.