Открытие команды ученых из Университета Кардиффа может позволить медикам "настраивать" иммунную систему человека против раковых клеток. Это может открыть путь к универсальному лекарству от рака.

Метод пока не был клинически испытан, однако исследователи говорят, что у него огромный потенциал. Краткое изложение работы было опубликовано в журнале Nature Immunology.

Суть исследования заключалась в поиске "необычных" способов, которыми иммунная система борется с раковыми опухолями.

Ученым удалось обнаружить особый вид Т-лимфоцита - клетки, которая в организме человека отвечает за иммунную реакцию.

Однако найденная учеными клетка, в отличие от других, может противодействовать разным видам угроз.

"Есть шанс, что это может вылечить всех пациентов. Раньше никто не думал, что такое возможно", - сказал в разговоре с Би-би-си исследователь Генри Сиуэлл,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

На поверхности Т-лимфоцитов (или Т-клеток) есть химические рецепторы, с помощью которых они определяют антигены, опасные для организма.

Команде ученых удалось найти способ заставить найденный ими вид Т-лимфоцитов атаковать широкий спектр раковых клеток.

Метод бы испытан на клетках рака легких, рака крови, кишечника, груди, кости, простаты, яичников и шейки матки.

Лимфоцит уничтожал раковые клетки и не трогал здоровые.