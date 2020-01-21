Правительство предлагает внести изменения в законодательство по порядку предоставлению инвалидности

Национальное собрание РА обсуждает во втором чтении и полностью законопроект о предоставлении инвалидности через 5 лет после окончания военной службы. Как передает Арменпресс, проект закона О внесении изменений в Закон “О государственных пенсиях” внесло правительство Армении.

Проект закона О внесении изменений в Закон РА “О государственных пенсиях” представил в Национальном собрании заместитель министра труда и социальных вопросов РА Смбат Саиян.

“Вследствие травмы, увечья или болезни, которые были получены на военной службе и на их основании в случае с МО обращались в центральную военную комиссию, в случае с полицией - в соответствующую комиссию, предоставлялась связь с этой травмой или увечьем, которая направлялась в нашу медико-социальную комиссию, и назначалась инвалидность, но она выдавалась на пятилетний срок после окончания службы. Был такой случай, человек ушел со службы, но обратился по поводу инвалидности в 2018 году и представил причинную связь. И поскольку в законе указано, что через пять лет мы не можем принимать причинную связь, и можем только назначать пенсию по трудовой инвалидности, КС решил, что это противоречит Конституции, и мы снимаем это регулирование”, - отметил Саиян.