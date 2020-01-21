ВОЗ предупредила о возможности распространения коронавируса за пределами Китая

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что следует ожидать в ближайшее время распространения новой пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, в Китае и, возможно, в других странах. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

"Всего в мире зарегистрировано 278 подтвержденных случаев 2019-nCoV, о которых поступили официальные сообщения", - сказал он, добавив, что "эти цифры быстро меняются". Четыре случая зафиксированы за пределами Китая - два в Таиланде, один в Японии и один в Республике Корея. "Следует ожидать новых случаев в других районах Китая и, возможно, в других государствах", - констатировал официальный представитель,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Он сообщил, что в настоящее время в китайском городе Ухань находится миссия ВОЗ. Она встретилась со специалистами в сфере здравоохранения и официальными лицами, которые "ведут расследования по поводу вспышки болезни". "Эта миссия является частью нынешнего процесса обмена информацией между правительством Китая и ВОЗ", - пояснил Язаревич. Он подчеркнул, что в отношении коронавируса 2019-nCoV "многое еще остается выяснить". "Недостаточно известно о том, как он передается, о клинических характеристиках болезни, ее тяжести и степени ее распространения или ее источниках", - отметил официальный представитель. - ВОЗ призывает все стороны продолжать подготовительные мероприятия".