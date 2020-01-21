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Продолжились обсуждения программ и мероприятий, предусмотренных в аппарате премьер-министра

Продолжились обсуждения программ и мероприятий, предусмотренных в аппарате премьер-министра

На совещании у премьер-министра Никола Пашиняна продолжились обсуждения программ мероприятий аппарата премьер-министра, предусмотренных в рамках бюджета 2020 года. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

В частности, речь шла о деятельности Офиса гражданской службы и планах на предстоящий год. Премьер-министру были представлены реализуемые в сфере гражданской службы реформы, процессы переподготовки, осуществляемые в направлении повышения профессионального уровня гражданских служащих, работы, направленные на усовершенствование системы переподготовки в целом.

Премьер-министр Пашинян отметил важность последовательной работы по обеспечению эффективной системы государственного управления и гражданской службы. В этом плане премьер-министр подчеркнул необходимость оцифровки государственной системы и дал ответственным лицам конкретные поручения.

В ходе совещания были обсуждены также и вопросы, касающиеся деятельности других подразделений аппарата премьер-министра.




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