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Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласие на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", - приводит слова белорусского лидера Sputnik Беларусь.

 

 




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