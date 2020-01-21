Рустам Бадасян не считает, что возможно возвращение к полупрезидентской модели правления

Министр юстиции РА Рустам Бадасян не считает, что в результате конституционных реформ будет возвращение к полупрезидентской модели правления.

Как передает Арменпресс, об этом Бадасян сказал 21 января в беседе с журналистами в Национальном собрании.

“Я ничего не могу исключить, но думаю, что этот вопрос не должен обсуждаться”.

Министр юстиции отметил, что, по всей вероятности, до конца 2020 года проект конституционной реформы будет завершен, и будет вынесен на референдум.

Начался процесс создания професиональной комиссии по конституционным реформам.