Суд отклонил ходатайство об отправке Манвела Григоряна на лечение во Францию

Суд общей юрисдикции Еревана отклонил ходатайство об отправке на лечение во Францию бывшего депутата Национального цобрания Манвела Григоряна.

Как сообщает Арменпресс, 21 января адвокаты бывшего депутата Национального собрания Манвела Григоряна представили суду ходатайство об отправке его на лечение во Францию.

Во время судебного заседания адвокат М. Григоряна Левон Багдасарян сказал, что родные Григоряна позаботятся о всех расходах на лечение во Франции.

Обвинитель возразил против ходатайства, отметив, что нет никаких фактических данных и обоснований, что Манвел Григорян в нынешнем состоянии здоровья не может получить необходимую медицинскую помощь и в Армении.

15 января была изменена мера пресечения в отношении бывшего председателя Союза добровольцев “Еркрапа” Манвела Григоряна, и он был освобожден под подписку о невыезде. Манвел Григорян находился под арестом с января 2018 года. Он обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов, присвоении имущества на сумму более 101 млн драмов, уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд драмов, растрате более 1 млрд драмов из государственных средств и организации хищения с вымогательством имущества стоимостью 37 млн драмов.