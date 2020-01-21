“Жизнеспособное наследие”: обращение к армянскому нематериальному культурному наследию

По инициативе Софийского регионального центра нематериального культурного наследия Юго-Восточной Европы под эгидой ЮНЕСКО и при участии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА вышел в свет очередной номер журнала “Жизнеспособное наследие”, посвященный нематериальному культурному наследию государств-членов центра в рамках Конвенции “О защите нематериального культурного наследия”. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве НОКС.

Этот номер журнал посвящен армянской культуре, в частности, армянскому ковроделию и проблемам сохранения этого наследия в Музее народного творчества им. Шарамбеяна. Статья специалиста ковроделия Ашхундж Погосян “О происхождении анатолийских ковров” затрагивает формирование традиций армянского ковра, его место и роль в истории культуры.

Армения является членом Софийского центра с 2013 года и активно участвует и вносит свой вклад в работу с этим центром ЮНЕСКО, направленную на сохранение, передачу, распространение нематериального культурного наследия, межкультурный диалог и международную популяризацию культурного наследия.

В рамках членства одаренные юные художники Армении принимали участие в конкурсе рисования. Работы молодых фотографов демонстрировались на фотовыставках, организованных в Софии. Специалисты сферы периодически участвовали в конференциях и обсуждениях, посвященных наследию, а также в работах ежегодных изданий журнала “Жизнеспособное наследие”.