AFP: на Филиппинах обследуют ребенка с симптомами пневмонии нового типа

Пятилетний ребенок, недавно прибывший из Китая на Филиппины, мог заразиться пневмонией нового типа. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на министра здравоохранения Филиппин Франсиско Дуке.

По данным агентства, ребенок 12 января прибыл из города Ухань в Центральном Китае, где впервые был зафиксирован новый коронавирус. У него были диагностированы симптомы пневмонии, после чего он был госпитализирован и в настоящее время проходит обследование. Отмечается, что его анализы были отправлены на экспертизу в Австралию, результаты еще не готовы.

Если диагноз подтвердится, то это будет первый случай заболевания пневмонией нового типа на Филиппинах.

Во вторник с симптомами пневмонии нового типа был помещен на карантин мужчина, прибывший из Китая в Австралию.