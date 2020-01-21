В ВОЗ заявили, что отказ пациента от курения увеличивает шансы на успех операции

Курящие люди чаще страдают от послеоперационных осложнений, а отказ от вредной привычки повышает шансы на скорейшее восстановление здоровья. К такому выводу пришли в совместном исследовании Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Университет Ньюкасла (Австралия) и Всемирная федерация обществ анестезиологов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отметила ВОЗ, комментируя результаты научной работы, "по сравнению с некурящими людьми курильщики подвержены значительно большему риску послеоперационных осложнений, включая нарушение функций сердца и легких, инфекции, а также замедление или нарушение процесса заживления ран". В то же время отказ от курения за четыре или более недель до хирургической операции позволяет существенным образом снизить такой риск и улучшить динамику восстановления в первые шесть месяцев после операции. Кроме того, бросившим курить в меньшей степени грозят осложнения анестезии.

Ученые установили, что после четырех недель отказа от курения каждая последующая неделя без табака повышает вероятность благоприятного исхода на 19%, поскольку улучшается кровоснабжение жизненно важных органов. Как отметил в этой связи руководитель отдела ВОЗ по борьбе с табаком Винаяк Прасад, "перенос небольших и несложных операций на более поздний срок, чтобы дать пациенту время на отказ от курения, является залогом более благоприятного исхода хирургического вмешательства".