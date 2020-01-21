Число жертв пневмонии в Ухане возросло до шести

Число лиц, скончавшихся в городе Ухане в Центральном Китае от заболевания пневмонией нового типа, увеличилось до шести. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник Центральное китайское телевидение со ссылкой на заявление городских властей.

Число заболевших по состоянию на минувшие сутки достигло в Ухане 258.

Выздоровели и выписаны 25, находятся на лечении в госпиталях 227, из них в среднем и тяжелом состоянии находится 51 больной, критическим признано состояние 12 человек.

Число лиц, зараженных коронавирусом нового типа в Китае, продолжает увеличиваться и возросло до 291. Такие данные распространил во вторник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, за последние сутки было зарегистрировано 77 новых случаев - в городе Ухане и прилегающей к нему провинции Хубэй, в Пекине и Шанхае.